Тульский АКМ победил на предсезонном турнире имени Валерия Шилова Фото: материалы пресс-служб

Тульский АКМ стал обладателем Кубка Валерия Шилова. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

С 23 по 27 августа с Санкт-Петербурге проходил предсезонный турнир по хоккею, в котором приняли участие шесть клубов Всероссийской Хоккейной Лиги (ВХЛ).

За время соревнований тульская команда обыграла «Югру» (3:1), «Динамо СБП» (3:2), «СКА-Неву» (2:1 по буллитам) и «Горняк-УГМК» (3:2).

27 августа АКМ встретились в финальном матче соревнований с новокузнецким «Металлургов». Туляки одержали победу в овертайме со счетом 6:5.

По итогам всех игр MVP турнира стал нападающий АКМ Александр Комаристый.