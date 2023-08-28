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НовостиСпорт28 августа 2023 9:48

Тульский АКМ победил на предсезонном турнире имени Валерия Шилова

Для туляков это первый трофей в истории клуба
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский АКМ победил на предсезонном турнире имени Валерия Шилова

Тульский АКМ победил на предсезонном турнире имени Валерия Шилова

Фото: материалы пресс-служб

Тульский АКМ стал обладателем Кубка Валерия Шилова. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

С 23 по 27 августа с Санкт-Петербурге проходил предсезонный турнир по хоккею, в котором приняли участие шесть клубов Всероссийской Хоккейной Лиги (ВХЛ).

За время соревнований тульская команда обыграла «Югру» (3:1), «Динамо СБП» (3:2), «СКА-Неву» (2:1 по буллитам) и «Горняк-УГМК» (3:2).

27 августа АКМ встретились в финальном матче соревнований с новокузнецким «Металлургов». Туляки одержали победу в овертайме со счетом 6:5.

По итогам всех игр MVP турнира стал нападающий АКМ Александр Комаристый.