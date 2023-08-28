В Туле безработная женщина поставила на фиктивный учет 8 иностранных граждан Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Две безработные жительницы Тульской области поставили на фиктивный учет 19 иностранных граждан. Об этом сообщая пресс-служба управления МВД.

Так, 35-летняя тулячка прописала в своей квартире, расположенной на улице Пролетарской, восемь иностранцев. При этом она не предоставила им места для проживания.

Также безработная 34-летняя жительница села Опочня Дубенского района прописала в своем доме, расположенном на улице Фестивальня, 11 мигрантов без права проживания, совершив таким образом противоправное деяние.

В данный момент сотрудники правоохранительных органову станавливают все обстоятельства правонарушений. Помимо этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.