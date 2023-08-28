Транспортные полицейские организовали приключение для юных гостей.

В рамках проведения ежегодной профилактической акции «Безопасный транспорт» сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тула совместно со специалистом по охране труда тульской дистанции энергоснабжения филиала ОАО «РЖД» Варварой Сикорской, представителем Общественного совета при ЛО МВД России на станции Тула Михаилом Глуховым, организовали незабываемое приключение для юных гостей.

На экскурсию в Пожарный поезд на станции Тула транспортные полицейские по традиции пригласили детей из учебного заведения, расположенного в непосредственной близости от железной дороги.

Целью данного мероприятия было предупреждение детского травматизма и совершения правонарушений подростками на объектах железнодорожного транспорта. Чтобы донести важную информацию до целевой аудитории и сделать это оригинально и интересно, стражи порядка и члены совета придумали такой формат встречи.

О проведении транспортными полицейскими профилактической акции «Безопасный транспорт»

В ходе мероприятия мальчики и девочки не только узнали много нового об объектах железнодорожного транспорта и посостязались на внимание и сообразительность в викторине, но и вспомнили правила безопасного поведения при переходе ж\д путей. Также сотрудники тульского отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ Пожарный поезд станции Тула-1 рассказали о назначении поезда, видах и составах пожарных поездов, характеристиках поезда, технической оснащенности и как происходит развертывание сил и средств пожарного расчета. Дети с удовольствием примерили экипировку «пожарника».

Всем участникам организаторы акции по окончании экскурсионного дня раздали необходимые для учебы школьные принадлежности с правилами поведения на железнодорожном транспорте. Дети не скрывали восторг и щедро делились впечатлениями друг с другом и с сотрудниками ЛО МВД России на станции Тула.