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НовостиПроисшествия28 августа 2023 7:37

Под Ясногорском горящий автомобиль Skoda съехал в кювет и врезался в дерево

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
Под Ясногорском горящий автомобиль Skoda съехал в кювет и врезался в дерево

Под Ясногорском горящий автомобиль Skoda съехал в кювет и врезался в дерево

Фото: соцсети

На окружной дороге под Ясногорском утром 27 августа загорелся автомобиль Skoda. Видео с инцидентом опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как горящая машина едет по дороге, съезжает в кювет и сталкивается с деревом. По предварительной информации, людей в легковушке на тот момент уже не было.

При этом, как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, никакой информации о возгорании не поступала.