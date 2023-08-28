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НовостиОбщество28 августа 2023 7:14

28 августа в Туле на улице Свободы ограничат движение транспорта

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
28 августа в Туле на улице Свободы ограничат движение транспорта

28 августа в Туле на улице Свободы ограничат движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Свободы временно ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по благоустройству администрации города.

Так, в связи с проведением работ по удалению аварийных деревьев, в целях обеспечения безопасности дорожного движение ограничение будет действовать 28 августа с 10:00 до 14:00 на участке от улицы Первомайской до улицы Толстого.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.