28 августа в Туле на улице Свободы ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Свободы временно ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по благоустройству администрации города.

Так, в связи с проведением работ по удалению аварийных деревьев, в целях обеспечения безопасности дорожного движение ограничение будет действовать 28 августа с 10:00 до 14:00 на участке от улицы Первомайской до улицы Толстого.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.