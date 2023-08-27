В Тульской области с начала года больше всего выросла стоимость капусты и моркови Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Портал региональной информационной системы в сфере закупок опубликовали список, какие продукты сильнее всего подорожали с начала 2023 года.

Так, согласно статистке, выросла стоимость капусты (на 124,7%), моркови (на 71,8%), яблок (на 41,1%) и репчатого лука (на 33,7%).

При этом ряд продуктов в Тульской области наоборот подешевел: гречка-ядрица (на 22,8%), пшено (на 18,3%), молоко (на 10,6%), вермишель (на 7,9%), соль (на 7,8%) и твердые и мягкие сычужные сыры (на 7,2%).

Что касается непродовольственных товаров и услуг, больше всего цена выросла на проезд в трамвае (на 23,3%), проезд в троллейбусе (на 23,3%) и проезд в городском автобусе (на 22,2%), а упала на стиральный порошок (на 6,7%).