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НовостиСпорт27 августа 2023 12:00

Тульский спортсмен завоевал золотую медаль на Кубке мира по джиу-джитсу

Тренируется мужчина под руководством Георги Размадзе
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский спортсмен завоевал золотую медаль на Кубке мира по джиу-джитсу

Тульский спортсмен завоевал золотую медаль на Кубке мира по джиу-джитсу

Фото: материалы пресс-служб

Туляк Владимир Блюм Владимир завоевал золотую медаль на Кубке мира по джиу-джитсу jjif U14. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Соревнования проходили в Астане. В них за медали боролись порядка 1500 спортсменов из 43 стран мира.

В заключительный день Кубка мира представитель Федерации джиу-джитсу Тульской области Владимир Блюм в весовой категории 94+кг завоевал золотую медаль в разделе «не-ваза».