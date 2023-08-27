Тульский спортсмен завоевал золотую медаль на Кубке мира по джиу-джитсу Фото: материалы пресс-служб

Туляк Владимир Блюм Владимир завоевал золотую медаль на Кубке мира по джиу-джитсу jjif U14. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Соревнования проходили в Астане. В них за медали боролись порядка 1500 спортсменов из 43 стран мира.

В заключительный день Кубка мира представитель Федерации джиу-джитсу Тульской области Владимир Блюм в весовой категории 94+кг завоевал золотую медаль в разделе «не-ваза».