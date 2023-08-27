В ДТП на трассе в Кимовском районе пострадали четыре человека Фото: материалы пресс-служб

В Кимовском районе на автодороге «Кимовск-Епифань» в районе деревни Белоозеро днем 26 августа произошло ДТП. Там примерно в 13:14 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает Центр медицины катастроф Тульской области.

Так, участниками аварии стали автомобили Kia Rio и Volkswagen Passat. На место происшествия спустя 11 минут прибыли три ближайшие бригады Кимовской подстанции

В результате ДТП пострадали четыре человека. Трех из них госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, а четвертый от эвакуированы в лечебные учреждения отказался.