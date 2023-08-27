В Туле мужчина, угрожая ножом, заставил прохожего перевести ему 5 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что возле его дома к нему подошел неизвестный и, угрожая предметом похожим на нож, заставил перевести ему 5 тысяч рублей с помощью приложения банка.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина, который работает водителем организации, занимающейся розничной торговлей фруктами и овощами.

Выяснилось, что ночью в этот же день злоумышленник обманным путем завладел мобильным телефоном 47-летнего туляка. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).