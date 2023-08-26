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НовостиСпорт26 августа 2023 13:00

Туляк Джамбулат Бижамов стал чемпионом России по боксу

Тренируется спортсмен под руководством Андрея Зайцева и Артема Емельянова
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляк Джамбулат Бижамов стал чемпионом России по боксу

Туляк Джамбулат Бижамов стал чемпионом России по боксу

Фото: материалы пресс-служб

Тульский спортсмен Джамбулат Бижамов стал чемпионом России по боксу. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

25 августа в Хабаровске состоялись финальные поединки чемпионата России по Боксу. В весовой категории до 80 кг туляк Джамбулат Бижамов был сильнее представителя Хабаровского края и стал победителем соревнований.

На своем пути, начиная с 1/16 финала, он одержал победы над боксерами из Московской и Курской областей, а также из Краснодарского края. Стоит отметить, что свой полуфинальный поединок Джамбулат не провел, так как его оппонент не явился из-за травмы.