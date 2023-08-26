В ДТП на улице Спортивной в Белеве пострадал 15-летний мотоциклист Фото: материалы пресс-служб

В Белеве на улице Спортивной вечером 25 августа произошло ДТП. Там столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом сообщает Центр медицины катастроф Тульской области.

По предварительной информации, 15-летний юноша, управляя мотоциклом, столкнулся с легковым автомобилем. На место аварии спустя 5 минут прибыла бригада скорой помощи.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетний мотоциклист. Ему оказали необходимую экстренную помощь на месте происшествия, после чего госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.