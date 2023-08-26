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НовостиПроисшествия26 августа 2023 12:00

В ДТП на улице Спортивной в Белеве пострадал 15-летний мотоциклист

Юношу госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на улице Спортивной в Белеве пострадал 15-летний мотоциклист

В ДТП на улице Спортивной в Белеве пострадал 15-летний мотоциклист

Фото: материалы пресс-служб

В Белеве на улице Спортивной вечером 25 августа произошло ДТП. Там столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом сообщает Центр медицины катастроф Тульской области.

По предварительной информации, 15-летний юноша, управляя мотоциклом, столкнулся с легковым автомобилем. На место аварии спустя 5 минут прибыла бригада скорой помощи.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетний мотоциклист. Ему оказали необходимую экстренную помощь на месте происшествия, после чего госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.