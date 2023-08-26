В тульском поселке Рассвет загорелась крыша недостроенного дома Фото: соцсети

В тульском поселке Рассвет вечером 25 августа произошел пожар. Там загорелся недостроенный дом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, в момент возгорания хозяев в доме не было, а дым исходил от крыши здания.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на месте происшествия работали три пожарных расчета, которым удалось оперативно ликвидировать огонь.

В результате пожара никто не пострадал.