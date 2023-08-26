В Узловой сотрудники полиции задержали мужчину, который порезал шины 75 автомобилям Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратились 75 владельцев автомобилей. Они рассказали, что ночь неизвестный человек порезал шины их транспортов, которые находились на парковке возле многоквартирных домов. Также три машины были сожжены.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 22-летний молодой человек, которого задержали и доставили в отделение.

В результате в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ. В данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в социальных сетях опубликовали видео с камер, на котором видно, как поздно вечером 23 августа в Узловой на улице Завенягина один человек в капюшоне подходит к припаркованным автомобилям, совершает некие манипуляции рядом с колесом и спешно уходит.