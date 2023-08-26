26 августа часть тульского поселка Мясново останется без электричества Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 26 августа, в тульском поселке Мясново частично отключат электричество. Об этом сообщают «Тульские городские электрические сети».

Так, в связи с работами по удалению аварийных деревьев, которые проведет администрация Привокзального территориального округа Тулы, с 10:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

- Мясново: ул. Болотова, 70, 72; ул. Рогова, 14; ул. Кооперативная, 18, 20, 20-а, 22; 4-й пр-зд, 64.