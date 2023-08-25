26 августа в Туле на улицах Свободы и Болотова ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улицах Свободы и Болотова временоо ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба управления по о благоустройству и главного управления по Привокзальному территориальному округу города.

Так, в связи с работами по удалению аварийных деревьев, в целях обеспечения безопасности дорожного движение ограничение будет действовать 26 августа с 10:00 до 13:00 на участке от улицы Рогова до Одоевского шоссе и с 10:00 до 14:00 на участке от улицы Первомайской до улицы Л. Толстого.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.