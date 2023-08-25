Бывшего начальника алексинского МВД заключили под стражу за взятку в 3 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывший начальник алексинского МВД Романа Третьякова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба УСД по Тульской области.

По версии следствия, в марте 2016 года обвиняемый, занимая должность начальника МО МВД России «Алексинский», получил через посредника взятку в размере 3 миллионов рублей за то, что не будет привлекать неизвестное лицо к уголовной ответственности за совершение преступления по статье 222 УК РФ.

Постановлением судьи Советского районного суда Тулы в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.