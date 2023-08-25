Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 августа 2023 14:16

В Киреевском районе водитель фуры не справился с управлением и съехал в кювет

Мужчина потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Киреевском районе водитель фуры не справился с управлением и съехал в кювет

В Киреевском районе водитель фуры не справился с управлением и съехал в кювет

Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе на 14-ом километре автодороги «Липки-Бородинский-Большие Калмыки» ночью 24 августа произошло ДТП. Там примерно в 1:30 фура съехала в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 40-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Scania, не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд в правый по ходу движения кювет, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель большегруза. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.