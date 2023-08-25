В Туле на улице Марата мужчина с ножом ограбил микрокредитную организацию Фото: материалы пресс-служб

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратилась специалист микрокредитной организации. Женщина рассказала, что днем в помещение офиса, расположенного на улице Марата, вошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, похитил из кассы 29 тысяч 250 рублей.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения, расположенных в офисе и на прилегающей к нему территории, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 44-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. Злоумышленника задержали в поселке Ревякино Ясногорского района.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.