Полузащитник Сергей Ткачев может вернуться в тульский «Арсенал» Фото: материалы пресс-служб

Полузащитник Сергей Ткачев может вернуться в тульский «Арсенал». Об этом рассказал спортивный журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале.

25 августа 34-летний футболист расторг контракт по обоюдному согласию. с клубом «Родина», в которой он перешел в межсезонье на правах свободного агента.

По данным Ивлеева, главный тренер оружейников Александр Сторожук лично заинтересован полузащитником. Он может попасть в заявку туляков на матч с "Торпедо", который состоится 28 августа.

Напомним, Сергей Ткачев перешел в «Арсенал» в 2017 году. За 6 лет в составе оружейников он провел 162 матча, в которых 25 голов и отдал 35 голевых передач.