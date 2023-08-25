Туляк получил 3,5 года условно за причинение тяжкого вреда здоровью отцу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Молодой человек, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета в качестве оружия).

Установлено, что в мае 2023 года 22-летний подсудимый находился в квартире, в которой проживает вместе со своими родителями. В один момент между ним и его отцом возник конфликт, в ходе которого злоумышленник умышлено нанес мужчине один удар ножом в живот. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил подсудимого к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.