В ДТП на трассе в Веневском районе погиб 53-летний мужчина Фото: соцсети

В Веневском районе на 192 километре трассы М-4 «Дон» ночью 25 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Центр медицины катастроф Тульской области.

Там примерно в 1:12 автомобили Нyundai Creta и Mitsubishi Pajero допустили наезд на препятствие. На место аварии незамедлительно выехала бригада скорой помощи, которая прибыла на место спустя 18 минут.

В результате ДТП погиб 53-летний мужчина. Также пострадали три человека. Им всем оказали медицинскую помощь на месте происшествия. От госпитализации в больницу они отказались.