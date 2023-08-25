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НовостиПроисшествия25 августа 2023 12:00

В ДТП на трассе в Веневском районе погиб 53-летний мужчина

Также пострадали три человека, которым оказали медицинскую помощь на месте происшествия
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на трассе в Веневском районе погиб 53-летний мужчина

В ДТП на трассе в Веневском районе погиб 53-летний мужчина

Фото: соцсети

В Веневском районе на 192 километре трассы М-4 «Дон» ночью 25 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Центр медицины катастроф Тульской области.

Там примерно в 1:12 автомобили Нyundai Creta и Mitsubishi Pajero допустили наезд на препятствие. На место аварии незамедлительно выехала бригада скорой помощи, которая прибыла на место спустя 18 минут.

В результате ДТП погиб 53-летний мужчина. Также пострадали три человека. Им всем оказали медицинскую помощь на месте происшествия. От госпитализации в больницу они отказались.