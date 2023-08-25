Жительница Тульской области родила первого ребенка в 55 лет Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Уроженка Тульской области несколько дней назад родила своего первого ребенка в 55 лет. Об этом 25 августа рассказал главный акушер-гинеколог Олег Черепенко на пресс-завтраке в Тульском областном перинатальном центре.

Отмечается, что женщину была маршрутизирована для родов в федеральный центр Санкт-Петербурга. Беременность была доведена до доношенных сроков в Тульском областном перинатальном центре. Вес малыша составил 3 килограмма 60 граммов.

Специалисты рассказали, что возраст первородящих в регионе повысился до 35 лет. При этом самый безопасный возраст для рождения детей - от 17 до 32 лет.

Также в этом году у жительниц региона есть возможность сделать 600 процедур экстракорпоральное оплодотворение. Он предназначен для женщин, исчерпавших все возможности для естественного наступления беременности.