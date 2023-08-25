Шумозащитные экраны установят на трассе М-4 «Дон» в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области на участках трассы М-4 «Дон» установят шумозащитные экраны. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Так, шумопоглащающими панелями защитят жителей сел Мартемьяново, Ильинка и деревни Матвеевка от гула транспорта. 30 акустических экранов высотой 6 метров установят на 139, 161-162 и 218-220 километрах трассы.

- Разрешенная скорость в этом районе автомагистрали – 90 километров в час. При передвижении колеса машин издают характерный звук, который может доставлять дискомфорт населению деревень, - заявил представитель Главгосэкспертизы России.