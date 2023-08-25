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НовостиСпорт25 августа 2023 10:31

Глава профсоюза футболистов Александр Зотов может стать президентом тульского «Арсенала»

Оружейники до сих пор не нашли замену Гураму Аджоеву
Михаил КОРЕНЮГИН
Глава профсоюза футболистов Александр Зотов может стать президентом тульского «Арсенала»

Глава профсоюза футболистов Александр Зотов может стать президентом тульского «Арсенала»

Глава профсоюза футболистов России Александр Зотов претендует на должность президента тульского «Арсенала». Об этом сообщает "РБ Спорт".

Александр Зотов занимается защитой интересов игроков в спорах с клубами. Ранее он также работал в качестве футбольного агента. Однако опыта управления футбольным клубом у него нет.

Напомним, с 2016 года президентом тульского "Арсенала" был Гурам Аджоев. В июле 2023 года он заявил, что покинул оружейников.