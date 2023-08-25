Туляк обокрал продуктовый магазин в Нижнем Новгороде на 28 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Нижнем Новгороде с заявлением обратилась представительница одного из магазинов города. Она рассказала, что ночью неизвестный разбил окно, проник в торговый зал и украл алкоголь и пищевую продукцию на сумму 28 тысяч 205 рублей.

В ходе проведение оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 33-летний уроженец Тулы, который после задержания признался в содеянном.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В данный момент туляк заключен под стражу. Ему грозит о 5 лет лишения свободы. Также стражи порядка проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.