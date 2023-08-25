В Новомосковске водитель автомобиля Kia уходил от столкновения с пешеходами и влетел в забор Фото: соцсети

В Новомосковске на улице Садовского ночью 25 августа произошло ДТП. Там легковой автомобиль влетел в забор. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, мужчина, управляя автомобилем Kia Ceed, уходил от столкновения с пешеходами, которые перебегали дорогу на красный сигнал светофора, снес дорожный знак, а после протаранил забор.

По предварительной информации, водитель легковушки был трезв, в ДТП никто не пострадал, но машина получила значительные повреждения. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.