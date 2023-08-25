Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 августа 2023 9:45

В Новомосковске водитель автомобиля Kia уходил от столкновения с пешеходами и влетел в забор

Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске водитель автомобиля Kia уходил от столкновения с пешеходами и влетел в забор

В Новомосковске водитель автомобиля Kia уходил от столкновения с пешеходами и влетел в забор

Фото: соцсети

В Новомосковске на улице Садовского ночью 25 августа произошло ДТП. Там легковой автомобиль влетел в забор. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, мужчина, управляя автомобилем Kia Ceed, уходил от столкновения с пешеходами, которые перебегали дорогу на красный сигнал светофора, снес дорожный знак, а после протаранил забор.

По предварительной информации, водитель легковушки был трезв, в ДТП никто не пострадал, но машина получила значительные повреждения. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.