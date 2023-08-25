Главным судьей матча между «Арсеналом» и «Торпедо» назначен Юрий Карпов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 7-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с московским «Торпедо» . Главным судьей матча назначен Юрий Карпов из Петрозаводска.

Ему будут ассистировать петрозаводчанин Станислав Попков и ярославец Евгений Синянский. Резервный судья –Андрей Прокопов из Ярославля. Инспектор — новосибирец Игорь Писанко.

Матч начнется 28 августа в 19:00 в Туле.

На данный момент туляки идут на 14 месте в таблице, имея 6 очков в турнирной таблице, а москвичи на 6 месте с 10 очками.