Ночью 25 августа туляков напугали громкие хлопки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ночью 25 августа жители Тулы и нескольких районов области услышали громкие хлопки, похожие на взрывы. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Странный звук, от которых в домах затряслись стекла, а в машинах сработала сигнализация, прогремел в небе примерно в 00:30.

Чуть позже Министерство обороны РФ сообщило, что на территории Калужской области была обнаружена и уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200. Это была попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории страны.