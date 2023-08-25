В Щекинском районе автомобиль Renault сбил мужчину Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Щекинском районе на на 34-ом км автодороги М-2 «Крым» днем 23 августа произошло ДТП. Там примерно в 16:10 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 71-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, сбил молодого человека, которые переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал мужчина-пешеход. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.

В данный момент сотрудники регионального управления ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего и личность пострадавшего.