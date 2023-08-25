Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2023 7:07

26 августа в Тульской области пройдет 22-километровый поход выходного дня

В нем могут принять участие все желающие
Михаил КОРЕНЮГИН
26 августа в Тульской области пройдет 22-километровый поход выходного дня

26 августа в Тульской области пройдет 22-километровый поход выходного дня

Фото: материалы пресс-служб

Жителей Тульской области приглашают в поход выходного дня, который пройдет 26 августа. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Школа спортивного туризма Тульской области организует увлекательный маршрут протяженностью 22 км. Он пролегает ерез Махринское городище, остатки Богородской церкви у имения поручика Ржевского и знаменитые скальные выступы у реки Осетр.

Завершится путь у Свято-Никольского монастыря, где все желающие смогут насладиться свежим монастырским хлебом и квасом. Отправление — в 07:45 от Большого универмага в Туле, расположенного на улице Советской, 4.

6+