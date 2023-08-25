26 августа в Тульской области пройдет 22-километровый поход выходного дня Фото: материалы пресс-служб

Жителей Тульской области приглашают в поход выходного дня, который пройдет 26 августа. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Школа спортивного туризма Тульской области организует увлекательный маршрут протяженностью 22 км. Он пролегает ерез Махринское городище, остатки Богородской церкви у имения поручика Ржевского и знаменитые скальные выступы у реки Осетр.

Завершится путь у Свято-Никольского монастыря, где все желающие смогут насладиться свежим монастырским хлебом и квасом. Отправление — в 07:45 от Большого универмага в Туле, расположенного на улице Советской, 4.

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