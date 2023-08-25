В историческом центре Тулы установят 11 общественных туалетов Фото: Архив "КП"

В историческом центре Тулы появятся 11 туалетных кабин разного типа. Об это сообщает портал Госзакупок.

В данный момент в городе ищут подрядчика, который поставит и установит новые объекты. На контракт выделено 13 миллионов 987 тысяч 300 рублей.

Туалеты будут четырех типов. В зависимости от этого в кабинах будут присутствовать зеркала, отопление и освещение, вентиляция, раковины, пеленальные столы и так далее.

Их должны установить не позднее 30 ноября 2023 года в Музейном квартале на улице Металлистов, а также на проспекте Ленина и Казанской набережной.