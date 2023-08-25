В Туле сотрудники полиции задержали осквернившего флаг России мужчину Фото: соцсети

В Туле сотрудники полиции задержали мужчину, который осквернил конструкцию в цветах российского флага. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Напомним, ночью 24 августа, примерно в 3:50, туляк помочился на флаг России, расположенный на улице Советской. Рядом с ним находилась компания молодых людей, которая даже не пыталась его остановить.

В результате нарушителя нашли. Им оказался 21-летний молодой человек, который был сильно пьян, поэтому ничего не помнит. Туляк полностью признал свою вину и извинился перед всеми жителями города. Однако в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ.