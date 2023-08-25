В Новомосковске мужчина без прав на большой скорости упал с мотоцикла Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на 11-ом километре автодороги «Новомосковск-2 - «Шахта-Подмосковная» утром 23 августа произошло ДТП. Там примерно в 11:35 мужчина упал с мотоцикла. Об это сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- Не имеющий права управления транспортными средствами 35-летний мужчина, управляя мотоциклом SUZUKI GSX-R600, при движении по дороге не выбрал безопасную скорость движения и совершил падение с транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Его госпитализировали в больницу с различными травмами. В момент происшествия у него отсутствовала защитная экипировка и шлем.