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НовостиПроисшествия24 августа 2023 14:38

В исправительную колонию в Новомосковске осужденным снова пытались передать телефоны

Сотрудниками оперативного отдела ИК-6 проводится служебная проверка
Михаил КОРЕНЮГИН
В исправительную колонию в Новомосковске осужденным снова пытались передать телефоны

В исправительную колонию в Новомосковске осужденным снова пытались передать телефоны

Фото: материалы пресс-служб

В исправительную колонии в Новомосковске неизвестные пытались незаконно передать телефон заключенным. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Во время патрулирования территории ИК-6 сотрудники учреждения обнаружили два свертка, перемотанных скотчем. Внутри изъятой посылки находились два мобильных телефона, четыре зарядки и два USB-кабеля.

По данному факту сотрудники колонии проводят служебную проверку. Лица, причастные к происшествию, будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.