В исправительную колонию в Новомосковске осужденным снова пытались передать телефоны Фото: материалы пресс-служб

В исправительную колонии в Новомосковске неизвестные пытались незаконно передать телефон заключенным. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Во время патрулирования территории ИК-6 сотрудники учреждения обнаружили два свертка, перемотанных скотчем. Внутри изъятой посылки находились два мобильных телефона, четыре зарядки и два USB-кабеля.

По данному факту сотрудники колонии проводят служебную проверку. Лица, причастные к происшествию, будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.