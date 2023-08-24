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НовостиОбщество24 августа 2023 13:16

Прокуратура обнаружила несколько нарушений в Детской школе искусств в Новомосковске

Ведомство вынесло представление в адрес администрации учреждения
Михаил КОРЕНЮГИН
Прокуратура обнаружила несколько нарушений в Детской школе искусств в Новомосковске

Прокуратура обнаружила несколько нарушений в Детской школе искусств в Новомосковске

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в МБУДО «Детская школа искусств», расположенной в Новомосковске.

Установлено, что в учреждении нет оборудованных мест для стоянки и парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих их. Также там нет кнопки вызова персонала для инвалидов и малоподвижных граждан, отсутствует табличка, содержащая сведения об организации, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, краевые ступени лестничного марша контрастно не выделены противоскользящими полосами.

В связи с этим в адрес администрации школы внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре города.