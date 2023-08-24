В Туле двое безработных мужчин обокрали продуктовый магазин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился менеджер одного из сетевых магазинов города. Он рассказал, что из торгового зала, расположенного на улице Володарского, украли продукты питания.

Благодаря просмотру камер виденоблюдения, расположенных на территории магазина, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступников. Ими оказались безработные и ранее судимые мужчины 23 и 25 лет, которые после задержания признались в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).