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НовостиПроисшествия24 августа 2023 13:54

В Туле двое безработных мужчин обокрали продуктовый магазин

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле двое безработных мужчин обокрали продуктовый магазин

В Туле двое безработных мужчин обокрали продуктовый магазин

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился менеджер одного из сетевых магазинов города. Он рассказал, что из торгового зала, расположенного на улице Володарского, украли продукты питания.

Благодаря просмотру камер виденоблюдения, расположенных на территории магазина, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступников. Ими оказались безработные и ранее судимые мужчины 23 и 25 лет, которые после задержания признались в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).