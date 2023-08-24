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НовостиОбщество24 августа 2023 13:32

Жительница Новомосковска примет участие в шоу «Голос. Уже не дети»

Мария Панюкова уже участвовала в третьем сезоне проекта «Голос. Дети»
Михаил КОРЕНЮГИН
Жительница Новомосковска примет участие в шоу «Голос. Уже не дети»

Жительница Новомосковска примет участие в шоу «Голос. Уже не дети»

Фото: соцсети

Юная певица из Новомосковска Мария Панюкова примет участие в шоу «Голос. Уже не дети». Об это она рассказала на своей странице в социальной сети.

На данный момент 16-летняя девушка прошла слепые прослушивания. Стоит отметить, что Мария уже принимала участие в третьем сезоне проекта «Голос. Дети». Тогда она вышла в финал.

Также в 2022 году артистка выиграла Всероссийский конкурсе «Синяя птица» и приняла участие в шоу Андрея Малахова.