Жительница Новомосковска примет участие в шоу «Голос. Уже не дети» Фото: соцсети

Юная певица из Новомосковска Мария Панюкова примет участие в шоу «Голос. Уже не дети». Об это она рассказала на своей странице в социальной сети.

На данный момент 16-летняя девушка прошла слепые прослушивания. Стоит отметить, что Мария уже принимала участие в третьем сезоне проекта «Голос. Дети». Тогда она вышла в финал.

Также в 2022 году артистка выиграла Всероссийский конкурсе «Синяя птица» и приняла участие в шоу Андрея Малахова.