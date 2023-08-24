Большой субботник пройдет в Туле в преддверии Дня города Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 сентября в Туле пройдет большой субботник. Он состоится в преддверии Дня города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Глава администрации Тулы поручил руководителям главных управлений по территориальным округам проинспектировать состояние прилегающих к торговым предприятиям территорий.

Особое внимание уделят уходу за газонами и деревьями, очистке магистральных и второстепенных улиц и тротуаров, мойке и окраске бордюров и ограждений. Также приведут в порядок фасады зданий и входные группы.