Большой субботник пройдет в Туле в преддверии Дня города
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
2 сентября в Туле пройдет большой субботник. Он состоится в преддверии Дня города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Глава администрации Тулы поручил руководителям главных управлений по территориальным округам проинспектировать состояние прилегающих к торговым предприятиям территорий.
Особое внимание уделят уходу за газонами и деревьями, очистке магистральных и второстепенных улиц и тротуаров, мойке и окраске бордюров и ограждений. Также приведут в порядок фасады зданий и входные группы.