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НовостиОбщество24 августа 2023 13:10

Большой субботник пройдет в Туле в преддверии Дня города

В городе выполнят очистку улиц и тротуаров, помоют и покрасят бордюры и ограждения
Михаил КОРЕНЮГИН
Большой субботник пройдет в Туле в преддверии Дня города

Большой субботник пройдет в Туле в преддверии Дня города

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 сентября в Туле пройдет большой субботник. Он состоится в преддверии Дня города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Глава администрации Тулы поручил руководителям главных управлений по территориальным округам проинспектировать состояние прилегающих к торговым предприятиям территорий.

Особое внимание уделят уходу за газонами и деревьями, очистке магистральных и второстепенных улиц и тротуаров, мойке и окраске бордюров и ограждений. Также приведут в порядок фасады зданий и входные группы.