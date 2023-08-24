Бывший директор образовательного учреждения в Тульской области обвиняется в мошенничестве Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, ранее занимавшая должность директора образовательного учреждения в Ленинском районе Тульской области, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что 43-летняя обвиняемая использовала свое служебное положение. В период с мая 2018 года по октябрь 2019 года она трудоустроила двух своих родственников, которые фактически не выполняли обязанности. Начисляемые в счет оплаты труда деньги женщина присваивала себе. В результате преступления было похищено свыше 640 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.