В Тульской области езду по обочине начали фиксировать дорожные камеры Фото: материалы пресс-служб

В июне 2023 года в Тульской области на комплексах фотовидеофиксации нарушений ПДД была настроена фиксация административных правонарушений, связанных с движением по обочине. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Так, на данный момент более 75 комплексов осуществляют выявление административных правонарушений, связанных с выездом на обочину. За прошедшие два месяца (июнь и июль) технические средства зафиксировали около 18 тысяч подобных нарушений.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 12.15 КоАП РФ, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, то есть движение по обочинам или пересечение организованной транспортной (пешей) колонны либо занятие места в ней, влечет за собой административный штраф в размере 1 500 рублей.