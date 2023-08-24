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НовостиПроисшествия24 августа 2023 12:07

В Узловой на улице Суворова сгорел легковой автомобиль «ВАЗ»

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
В Узловой на улице Суворова сгорел легковой автомобиль «ВАЗ»

В Узловой на улице Суворова сгорел легковой автомобиль «ВАЗ»

Фото: соцсети

В Узловой на улице Суворова утром 24 августа произошел пожар. Там примерно в 9:16 загорелся легковой автомобиль «ВАЗ 2112». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, на место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчет. Спустя некоторое время открытое горение было полностью ликвидировано.

В результате пожара никто не пострадал. У транспортного средства выгорели моторный отсек и багажник.