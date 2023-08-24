Два жителя Новомосковска вырастили 100 кустов конопли и хранили 10 килограмм марихуаны Фото: материалы пресс-служб

В деревне Малые Тетерки Новомосковского района полицейские изъяли у двух местных жителей 100 кустов конопли и 10 килограмм марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Тульской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Новомосковску задержали двух мужчин 1982 и 1991 года рождения, которые культивировали на своём участке коноплю.

Их дом, расположенный в деревне Малые Тетерки, находился под охраной двух агрессивных собак, поэтому стражи порядка решили привлечь сотрудников СОБР Управления Росгвардии России по Тульской области для проведения обыска домовладения.

Так, в присутствии понятых они обнаружили и 3 коробки и 18 пакетов с растительной массой зелёного цвета, а также части растений конопли. Всего изъято около 10 килограмм марихуаны. Помимо этого, в ходе обыска были обнаружено и отправлены на исследование 100 кустов, которые произрастали на территории.

В данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.