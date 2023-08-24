В Узловой ищут хулиганов, которые порезали шины десяткам машин Фото: соцсети

В социальных сетях опубликовали видео с камер, на котором видно, как поздно вечером 23 августа в Узловой на улице Завенягина один человек в капюшоне подходит к припаркованным автомобилям, совершает некие манипуляции рядом с колесом и спешно уходит.

По словам автора поста, четыре неизвестных лица ночью порезали шины и выбили окна у сотни машин. Также сообщает, что заявления в полицию поступают из нескольких районов города.

- Обращение по данному факту зарегистрировано в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия и лицо, совершившее данное противоправное деяние, - сообщила пресс-служба управления МВД по Тульской области.