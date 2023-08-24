Туляки заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по бадминтону Фото: материалы пресс-служб

С 19 по 22 августа в Саратове проходили Всероссийские соревнования по бадминтону, посвященные первому космонавту Юрию Гагарину. В них приняли участие около 300 спортсменов из 14 регионов страны.

По информации регионального министерства спорта, представители Тульской области показали следующие результаты:

Одиночный разряд

- 3 место - Данил Никитин;

- 5 место - Арина Высоцкая;

- 5 место - Иван Богатырев;

Парный разряд

- 1 место - Арина Высоцкая с представительницей из другого региона;

- 3 место - Данил Никитин и Иван Богатырев;

Микс

- 3 место - Данил Никитин и Арина Высоцкая.