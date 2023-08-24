Туляки заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по бадминтону
Фото: материалы пресс-служб
С 19 по 22 августа в Саратове проходили Всероссийские соревнования по бадминтону, посвященные первому космонавту Юрию Гагарину. В них приняли участие около 300 спортсменов из 14 регионов страны.
По информации регионального министерства спорта, представители Тульской области показали следующие результаты:
Одиночный разряд
- 3 место - Данил Никитин;
- 5 место - Арина Высоцкая;
- 5 место - Иван Богатырев;
Парный разряд
- 1 место - Арина Высоцкая с представительницей из другого региона;
- 3 место - Данил Никитин и Иван Богатырев;
Микс
- 3 место - Данил Никитин и Арина Высоцкая.