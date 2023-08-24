Несовершеннолетние жители Ефремова обокрали магазин и угнали автомобиль «УАЗ» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции Ефремова с заявлением обратилась директор одного из сетевых супермаркетов. Женщина рассказала, что ночью неизвестный разбил оконное стекло, проник в магазин, расположенные на улице Молодежной, и украл алкоголь.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 17-летний молодой человек. Также выяснилось, что после совершения кражи, он и его знакомые 24 и 17 лет угнали автомобиль «УАЗ-300945», которые находился возле магазина.

Всех подозреваемых задержали и доставили в дежурную часть полиции, где они признались в содеянном.

В данный момент проводится процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.