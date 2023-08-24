В Туле снова эвакуировали торгово-развлекательный центр «Макси» Фото: соцсети

Сегодня, 24 августа, в Туле снова эвакуировали торгово-развлекательный центр «Макси». Об это сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, посетителей и сотрудников вывели из здания на улицу. По словам свидетелей, по громкой связи было объявлено о задымлении в одном из помещений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, эвакуация связана с ложной сработкой автоматической пожарной сигнализации в ТРЦ.

Напомним, последний раз ТРЦ «Макси» эвакуировали 11 августа. Тогда на месте работали сотрудники полиции с собаками. Никакого возгорания зафиксировано не было.