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НовостиОбщество24 августа 2023 9:00

В Туле снова эвакуировали торгово-развлекательный центр «Макси»

Причиной стало ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации ложная
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле снова эвакуировали торгово-развлекательный центр «Макси»

В Туле снова эвакуировали торгово-развлекательный центр «Макси»

Фото: соцсети

Сегодня, 24 августа, в Туле снова эвакуировали торгово-развлекательный центр «Макси». Об это сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, посетителей и сотрудников вывели из здания на улицу. По словам свидетелей, по громкой связи было объявлено о задымлении в одном из помещений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, эвакуация связана с ложной сработкой автоматической пожарной сигнализации в ТРЦ.

Напомним, последний раз ТРЦ «Макси» эвакуировали 11 августа. Тогда на месте работали сотрудники полиции с собаками. Никакого возгорания зафиксировано не было.