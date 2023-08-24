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НовостиОбщество24 августа 2023 10:15

Несколько детских площадок в Туле не соответствуют требованиям безопасности

Прокуратура проводит проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
Несколько детских площадок в Туле не соответствуют требованиям безопасности

Несколько детских площадок в Туле не соответствуют требованиям безопасности

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Тульской области проводит проверку безопасности и эксплуатации детских игровых площадок, расположенных в оружейной столице. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что техническое состояние объектов в микрорайоне Скуратовский не соответствует требованиям безопасности. В частности, там отсутствуют информационные таблички, содержащие сведения об эксплуатанте и номера телефонов экстренных служб, на элементах оборудования частично отсутствует или требует обновления лакокрасочное покрытие, ударопоглащающее покрытие частично деформировано, ряд оборудований нуждается демонтажа.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер.