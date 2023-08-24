Сотрудники тульской Госавтоинспекции помогли съехавшему на обочину дальнобойщику Фото: материалы пресс-служб

В Туле инспекторы ДПС помогли старший лейтенант Дмитрий Качанов и лейтенант Михаил Раудис помогли застрявшему на обочине мужчине на большегрузе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Вечером 21 августа во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции заметили припаркованную фуру с включенной аварийной сигнализацией. Выяснилось, что дальнобойщик из Курска съехал на обочину, после чего правая сторона груженого автомобиля стала проваливаться на мягком грунте. Попытки водителя выбраться самостоятельно на проезжую часть длились более трех часов. Не помог и пришедший на помощь автомобиль «Урал».

Полицейские оценили дорожную ситуацию и выехали на поиски тягача для буксировки большегруза. Медлить было нельзя, так как в случае возможного дождя ситуация могла усугубиться. Через некоторое время инспекторы нашли водителя, который помог фуре выбраться и продолжить движение по маршруту.

Позже дальнобойщик позвонил на телефон доверия УМВД России по Тульской области и выразил слова благодарности инспекторам ДПС, которые не оставили иногороднего водителя в трудной ситуации и оказали ему помощь.