В Туле на улице Советской мужчина осквернил флаг России Фото: соцсети

В центре Тулы компания молодых людей украла два дорожных знака, а один из них осквернил флаг России. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, ночью 24 августа, примерно в 3:50, мужчина помочился на конструкцию в цветах российского флага, расположенную на улице Советской. Рядом с ним находилась компания молодых людей, которая даже не пыталась его остановить.

Чуть позже, все тех же вандалов заметили напротив ТЦ «Гостиный двор». Они несли в руках два треугольных дорожных знака.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по факту публикации в социальных сетях сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и личность злоумышленника.