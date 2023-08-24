1 сентября в тульском экзотариуме пройдет День знаний Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский экзотариум приглашает школьников на День знаний. 1 сентября гости смогут стать участниками интерактивного занятия "Хвостатое путешествие". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Так, посетителей ожидает театрализованное занятие, где можно получить уроки литературного чтения от Лисы Патрикеевны, узнать почему же зайца в русских народных сказках называют «косым» и не только.

Мероприятие начнется в 11:00 в Центральном парке Тулы. Также в Зареченском округе города с 10:30 можно будет посетить экскурсии «Уроки в мире животных».

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